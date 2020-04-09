Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken, vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı.

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Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş'ta vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.

Beşiktaş sahilinde spor yapanlar görüntülendi ViDEO

TANINMAMAK İÇİN KAPÜŞONUNU TAKTI

Bebek, Arnavutköy ve Rumelihisarı sahillerinde vatandaşların maskelerini takarak yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı. Kimi vatandaş karşısında kamerayı görünce yolunu değiştirirken, kimiyse hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

KAMERA GÖRÜNCE KAÇTILAR

Arnavutköy Sahili'nde ise yürüyüş yapan üç arkadaş, karşılarında kamera görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Koşmaya başlayan arkadaşlardan biri tanınmamak için kapüşonunu kafasına geçirerek hızlı adımlarla ilerleyerek gözden kayboldu.