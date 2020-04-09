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Beşiktaş sahilinde spor yapanlar görüntülendi

Koronavirüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazıları hala yürüyüş ve spor yapıyor.

DHA |
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Beşiktaş sahilinde spor yapanlar görüntülendi

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken, vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı.

YASAĞI CİDDİYE ALAN YOK

Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş'ta vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.

Beşiktaş sahilinde spor yapanlar görüntülendi ViDEO

TANINMAMAK İÇİN KAPÜŞONUNU TAKTI

Bebek, Arnavutköy ve Rumelihisarı sahillerinde vatandaşların maskelerini takarak yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı. Kimi vatandaş karşısında kamerayı görünce yolunu değiştirirken, kimiyse hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

Beşiktaş sahilinde spor yapanlar görüntülendi

KAMERA GÖRÜNCE KAÇTILAR

Arnavutköy Sahili'nde ise yürüyüş yapan üç arkadaş, karşılarında kamera görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Koşmaya başlayan arkadaşlardan biri tanınmamak için kapüşonunu kafasına geçirerek hızlı adımlarla ilerleyerek gözden kayboldu.

Beşiktaş sahilinde spor yapanlar görüntülendi

Beşiktaş sahilinde spor yapanlar görüntülendi

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