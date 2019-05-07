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Beşiktaş saldırısında yaralanan polis şehit oldu

Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, 2,5 yıl sonra şehit oldu.

DHA | 07.05.2019 - 15:26..
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İstanbul Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş -Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş (31), yaklaşık 2.5 yıldır Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

YARIN DEFNEDİLECEK

Polis memuru Muammer Ateş, 6 Aralık 2018'de Vazife Malulü olarak emekli olduktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.

Beşiktaş saldırısında yaralanan polis şehit oldu

Şehit Muammer Ateş'in cenazesinin memleketi Bayburt'ta yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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