Beşiktaş saldırısında yaralanan polis şehit oldu

U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için 2-5 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılan Eleme Grubu Müsabakalarını namağlup tamamlayan U17 Erkek Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası vizesi aldı.

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İHH’nın Ramazan ekipleri mesaiye başladı

Bu yıl yurt dışında 120 ülkede ve bölgede, Türkiye'de de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak olan İHH ekipleri, faaliyetleri gerçekleştirmek üzere ülke ve bölgelere ulaştı.