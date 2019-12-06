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Beşiktaş'da erkek cesedi bulundu

Beşiktaş Ortaköy’de, bir erkek şahsın yerde yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA | 06.12.2019 - 06:47..
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy Mahallesi, Varnalı Sokak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altında, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, ihbarda bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine sokağa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk belirlemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri de üzerinde yaptığı kontrolde, cesedin 34 yaşındaki Volkan E’ye ait olduğunu tespit etti.

Beşiktaş'da erkek cesedi bulundu

POLİS ŞAHSIN KÖPRÜDEN ATLADIĞI ÜZERİNDE DURUYOR

Daha sonra olay yeri inceleme polis ekipleri, ceset üzerinde inceleme delil çalışması yaptı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, Volkan E’nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlaması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durduğu bildirildi. Yapılan incelemenin ardından Volkan E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Beşiktaş'da erkek cesedi bulundu

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