Süleyman Seba, Beşiktaş’a başkanlığı ile tanınıyor olsa da, bugün her takımdan insanın sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Şimdi ise, onun yaşamını Gazeteci Rıdvan Akar’ın kaleminden okuma fırsatı buluyoruz. Özellikle biyografilere karşı özel bir ilginiz varsa bile okunabilecek bir kitap bu. Seba’nın yaşamına tanıklık etmiş 100’den fazla insanın aktardıklarından yola çıkarak yazılmış…

(Rıdvan Akar)

BEŞİKTAŞ'IN DERVİŞİ SÜLEYMAN SEBA

Türk spor tarihinin yaşayan en saygın ismi olduğu konusunda tüm spor kamuoyunun görüş birliği içerisinde bulunduğu Seba, hem Türk futbol tarihinin son 70 yılının yaşayan canlı tanığı hem de Beşiktaş tarihinde “Şeref Bey”, “Baba Hakkı” ile birlikte oluşan sacayağının yaşayan efsanesidir... Seba; bugün, o geleneğin son temsilcisi olarak, Beşiktaş Kulübü’nün resmi sitesinde “Beşiktaş Duruşu” diye kabul edilen değerleri, kişiliğinde cisimleştirmiş bir abide olarak anılıyor.

Seba’nın yaşam öyküsü kimi sırlar ve gizlerle örülüdür. Zira mesleği Milli İstihbarat Teşkilatı’nda memurluk olan Seba, hayatının iki parçasını bütün popülaritesine karşın titizlikle parlak neon ışıklarından uzak tuttu. Mesleğini ve sevdalarını hiçbir zaman karıştırmadı, konuşmadı ve anlatmadı.

Seba, Beşiktaş tarihinin en başarılı ve en etkin dönemine başkanlık yaptı. Bu 16 yıl içinde Beşiktaş tam beş kez lig şampiyonluğu yaşadı. Futbola, rakibe saygı, dürüstlük, tevazu, gençlere fırsat, sözünün eri olmak ve belki de en önemlisi “Şerefli ikinciliklerle övünmek” gibi değerleri kazandırdı ve yaşattı.

Beşiktaş’ın Dervişi Süleyman Seba

Rıdvan Akar

İnkilap Kitabevi

S.: 304

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Damla Karakuş

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