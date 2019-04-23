Beşiktaşlı Larin'den Dilan Çiçek Deniz'e mesaj

Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç’tan ayrıldıktan birkaç ay sonra, Berrak Tüzünataç’ın eski aşkı Birkan Sokullu ile ocak ayında görüşmeye başlamıştı.

İlk kez Suadiye'de birlikte görüntülenen, aşkları da o kareyle ortaya çıkan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu çiftinin, mutluluğu kısa sürdü.

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Deniz'e yeni bir talip çıktı.

"ÇOK GÜÇLÜYÜM, ÇOK ZENGİNİM VE KANADALIYIM"

Geçtiğimiz sene devre arasında siyah beyazlı kadroya katılan Cyle Larin, Dilan Çiçek Deniz'i yakın takibe aldı.

Takım arkadaşları Çukur dizisini izlerken Deniz’i görüp aşık olan Beşiktaşlı Cyle Larin, güzel oyuncuya DM’den mesaj attı.

Larin mesajında, “Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım” yazdı.