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Beşiktaş't otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Deniz Müzesi'nin önünde, yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçmek isteyen Rabia Çukur otomobil çarpması sonucu başka bir minibüsün altında kalarak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA | 02.01.2020 - 08:55..
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İstanbul Beşiktaş'ta, Deniz Müzesi önünde meydana gelen kazada, Rabia Çukur adındaki kadın, otomobiller için trafik ışıklarının yeşil yandığı sırada yola atlayarak karşıdan karşıya geçmek istedi.

Daha sonra caddeye atlayan kadına, yoldan geçen bir otomobil çarptı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan kadın aynı istikamette seyir halinde olan bir minibüsün altında kalarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Bir kadının minibüsün altında kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Beşiktaş't otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti


HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 57 yaşındaki Rabia Çukur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine trafik ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Beşiktaş't otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti


SÜRÜCÜLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Trafik kazasına karışan otomobil ve minibüs sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücülerden birinin kaza sonrasında yaşadığı şok nedeniyle gözyaşlarını tutamayarak ağladığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Rabia Çukur'un Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda çalıştığı öğrenildi.

Beşiktaş't otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Beşiktaş't otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Beşiktaş't otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti


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