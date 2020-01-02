Beşiktaş't otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta, Deniz Müzesi önünde meydana gelen kazada, Rabia Çukur adındaki kadın, otomobiller için trafik ışıklarının yeşil yandığı sırada yola atlayarak karşıdan karşıya geçmek istedi.

Daha sonra caddeye atlayan kadına, yoldan geçen bir otomobil çarptı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan kadın aynı istikamette seyir halinde olan bir minibüsün altında kalarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Bir kadının minibüsün altında kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.





HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 57 yaşındaki Rabia Çukur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine trafik ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.





SÜRÜCÜLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Trafik kazasına karışan otomobil ve minibüs sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücülerden birinin kaza sonrasında yaşadığı şok nedeniyle gözyaşlarını tutamayarak ağladığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Rabia Çukur'un Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda çalıştığı öğrenildi.



