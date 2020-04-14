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Beşiktaş’ta boş yolda motosikletliler çarpıştı

Kaza sonucu yere savrularak yaralanan motosikletliler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA |
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Beşiktaş’ta boş yolda motosikletliler çarpıştı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, boş cadde üzerinde seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü, Palangalar Köprüsü üzerine geldikleri esnada kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜLER YERE SAVRULDU

Çarpışma sonucu sürücüler yere savrularak yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

Beşiktaş’ta boş yolda motosikletliler çarpıştı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenildiği esnada bir vatandaş, yerdeki yaralıyla konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’ta boş yolda motosikletliler çarpıştı

KUMLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Öte yandan, itfaiye ekipleri motosikletten sızan benzin nedeniyle belediye ekipleriyle birlikte kumlama çalışması yaptı.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Beşiktaş’ta boş yolda motosikletliler çarpıştı

Beşiktaş’ta boş yolda motosikletliler çarpıştı

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