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Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu

Gece saatlerinde denize giren iki kişiden biri kayboldu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Demir'i arama çalışmaları devam ediyor.

DHA | 23.08.2019 - 05:36..
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İstanbul Beşiktaş'ta denizde kaybolma vakası yaşandı.

İddiaya göre, iskelede otun biri kadın 3 kişi bir taraftan alkol alıp bir taraftan da sohbet ediyordu. Bir süre sonra Bayram Demir ve yanındaki erkek arkadaşı denize girdi. İkili bir süre denizde yüzdü. Denizde yüzen 2 kişiyi gören vatandaşlar, suda batan çıkan Bayram Demir'i görünce önce şaka yaptıklarını zannettiler. Ancak yanındaki arkadaşı kıyıya gelip arkadaşının kaybolduğunu söyleyince gerçek anlaşıldı.

Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu

VATANDAŞLAR DENİZE ATLADI

Bayram Demir'in suda kaybolması üzerine iskelede bulunan vatandaşlar kaybolan Bayram Demir'i aramaya başladı. Bu sırada polise haber verildi. Yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucu Demir bulunamadı.

DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVENLİK ARAMA YAPIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de denizde aramalara başladı. Denizden çıkarılan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Çevredeki bazı kişiler ise Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarını çekirdek yiyerek takip etti.

Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Olayın görgü tanıkları yaşananları anlatırken, 2 kişinin denize girdiğini, bir kişinin sudan çıktığını ancak diğerinin çıkamadığını söyledi.

Görgü tanığı İsmail Yüce, "Biz burada oturuyorduk. 2 kişi denize girdi. Biri boğuluyordu. 'Boğuluyorum' falan dedi. Arkadaşı gitti kurtarmaya. Kurtaramadı geri döndü. O ara ben atladım. Ben gidene kadar battı içeri. Su da karanlık gözükmüyor. Biraz daldım bulamadım. Battı gitti yani" dedi.

Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu


Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu

Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu

Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu

Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu

Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu

Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu

Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu




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