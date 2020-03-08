Beşiktaş'ta döner bıçağıyla müşterisini yaraladı

İstanbul Beşiktaş'ta döner ustasıyla müşteri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine müşteri, döner ustasına küfür etmeye başladı.

MÜŞTERİYİ ELİNDEN BIÇAKLADI

Döner ustası elindeki bıçakla müşteriyi elinden bıçakladı. Bıçak darbesiyle elinde kesik oluşan müşteri kan kaybetmeye başlarken, olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kan kaybeden kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"HALEN YERDEKİ KANLARI YIKIYORLAR"

Küfür sebebiyle kavga çıktığını belirten görgü tanığı, " Söylenene göre Arapça küfretmiş. Ustada Hataylı olduğu için Arapça biliyormuş. Bundan dolayı döner bıçağıyla çocuğa saldırmış. Küfretse ne olacak. Her küfredeni öldürsek adam kalmaz ülkede. Böyle bir şey olamaz. Her yer kan içinde. Halen yerdeki kanları yıkıyorlar. Kol bölgesinde yaralanmış. Ciddi bir yarası vardı." dedi.