Beşiktaş'ta döviz hırsızları yakalandı

Kasklı 4 hırsız motosikletlinin, bu kez hedefinde Beşiktaş Ulus Öztopuz Caddesi Fatih Sokak ve Levent Lale Sokak vardı.

Kasklı hırsızlar, gece saatlerinde hukuk bürosuna girdi. Bahçede buldukları bir sandalyeyi eliyle taşıyan şüphelilerden biri, büroya girdi.

BİR BİR ŞİRKETLERE GİRİP HIRSIZLIK YAPTILAR

Şahıslar, bürodan 10 bin lira değerinde iki dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karıştı. Diğer bir olayda ise aynı hırsızlar, bu kez danışmanlık bürosunu hedef aldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hırsızlar buradan da kasa içerisinden 175 bin euro ve 3 bin 150 lira ile iki adet de cep telefonu çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇ MAKİNELERİ TUTUKLANDI

Büroların sahiplerinin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şahısların eşkallerini belirleyerek kimliklerinin Hakan K. (39), Ahmet Faruk G. (27), Bahri K. (38) ve Seher K. (31) olduğunu tespit etti.

Şahısların belirlenmesinin ardından polis ekipleri, geçtiğimiz 31 Mayıs’ta yaptıkları operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonda, şahıslarla birlikte 124 bin 500 euro ve 23 bin 150 lira ele geçirildi.

Emniyete götürülerek işlemleri yapılan şüphelilerin, çok sayıda çeşitli suçtan kayıtları olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 3’ü, sevk edildikleri adliyede çıkardıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seher K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.