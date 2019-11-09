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Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün görüntüleri yayınlandı

Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İHA | 09.11.2019 - 06:21..
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Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün görüntüleri yayınlandı

Beşiktaş’ta 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 12 KİŞİ DE YARALANMIŞTI

Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Necdet K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KALABALIĞIN ARASINA DALIYOR

Kazadan günler sonra, özel halk otobüsünün durağa daldığı o dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yoğun bir kalabalığın durakta beklediği ve özel halk otobüsünün durağa daldığı görülüyor.

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anları kamerada VİDEO

Beşiktaş'ta halk otobüsü durağa daldı

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün görüntüleri yayınlandı

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