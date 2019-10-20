Beşiktaş'ta genç kız parkta tacize uğradı

Beşiktaş Abbasağa'da, evine giderken geçtiği parktaki merdivenlerde tacize uğrayan Dillek Sarıgül(24), olay anında neler yaşadığını anlattı.

Olay Abbasağa Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak'ta Cuma akşamı 23:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş Çarşı'da arkadaşlarıyla buluştuktan sonra evine dönmek için yola çıkan Dilek Sarıgül, Cami Çıkmaz Sokak'ın bulunduğu parktaki merdivenlere geldiği esnada arkasından yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı.

Beşiktaş'ta parkta taciz olayı güvenlik kamerasına yakalandı.VİDEO

YÜZ YÜZE GELDİ

Bir anda şaşkına dönen Dilek Sarıgül, arkasını döndüğünde tacizci ile yüz yüze geldi. Sarıgül'ün çığlık atması üzerine tacizci kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

MAHALLELİ YARDIMA KOŞTU

Gelen sesler üzerine mahalle sakinleri genç kadının yardımına koştu. Mahalle sakinleri tarafından sakinleştirilen Dilek Sarıgül, polise giderek şikayetçi oldu.

PARK AYDINLATILMALI

Parkın hep karanlık olduğunu ifade eden Sarıgül, "Park hep karanlık. Ben her gün buradan korkarak geçiyorum ve en son korktuğum şey başıma geldi. Dün gece emniyete giderek şikayetçi oldum" açıklamasında bulundu.

MAHALLELİ TEDİRGİN

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Neşe Alver, "Sürekli kullandığımız bir yol burası. Akşam saatlerinde ışıklar az olduğunda burayı kullanmamaya çalışıyorum. Endişe yaşıyorum. Karanlık çünkü. Buranın karanlık olması işin sebebi. Buraya Beşiktaş Belediyesi mi büyükşehir belediyesi mi kim bakıyor bilemiyorum. Bu park alanının en az bir kat daha aydınlatılmaya ihtiyacı var. Aydınlatılırsa mümkünse bir kamera sistemi takılırsa çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Öte yandan Dilek Sarıgül'ü tacize uğraması bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Genç kadından bir süre önce bölgeye gelen tacizci, bir süre bekledikten sonra Dilek Sarıgül'ün merdivenlerde görünmesiyle harekete geçiyor. Arkasından gelerek genç kadını taciz eden, şüpheli sonrasında kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.