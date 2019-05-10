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Beşiktaş'ta geri manevra yapan sürücü yaşlı çifte çarptı

İstanbul Beşiktaş'ta yaya geçidinde bekleyen çifte aniden manevra yapan aracın altında kaldı. Yaşlı çift, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 10.05.2019 - 10:55..
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Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde yürüdükten sonra sahil yolunda gezmek isteyen 80 yaşlarındaki Yeşim Turgay ve Zühtü Ömer Turgay çifti, yolun karşısına geçmek için yaya geçidinin başına geldi.

O esnada aynı caddede park halinde bekleyen sürücü Mert Ü., dakikalar sonra aniden geri manevra yaptı. Sürücünün manevra yapması sonucu yaya geçidinde bekleyen Turgay çifti ile Melih Raşit Güler aracın çarpması sonucu yaralandı.

Beşiktaş'ta geri manevra yapan sürücü yaşlı çifte çarptı

Beşiktaş'ta geri manevra yapan sürücü yaşlı çifte çarptı ViDEO

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çiftin ve Güler’in çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandığını fark eden sürücü Mert Ü. hızla araçtan indi. Yerde yaralıları gören vatandaşlar ve sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş'ta geri manevra yapan sürücü yaşlı çifte çarptı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAYAYA ÇARPTI

Polis ekipleri kazayla ilgili görgü tanıdıklarının ifadelerinin alarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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