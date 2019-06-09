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Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

İstanbul Beşiktaş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3 kişi, Muş'un Hasköy ilçesinde toprağa verildi.

AA | 09.06.2019 - 17:09..
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İstanbul TEM Otoyolu Maslak mevkisinde bayram ziyaretinden Bursa'ya dönen Nurullah Eray yönetimindeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Seyhan Özçelik (27) ile çocukları Hiranur (9) ve Yahya Özçelik'in (8) cenazeleri, İstanbul'dan cenaze aracıyla Hasköy ilçesine getirildi.

Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

İLÇE YASA BOĞULDU

Cenazelerin defnedileceği mezarlıkta toplanan Özçelik ailesinin yakınları ile ilçe sakinleri, ölenler için ağıtlar yaktı, gözyaşı döktü. Anne ve iki çocuğunun cenazesi Hasköy Mezarlığı'na defnedildi. Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, mezarlıkta yaptığı açıklamada, kazanın ilçeyi yasa boğduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

Beşiktaş’taki makas kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi VİDEO

"CANİ BULUNSUN"

İlçe halkı olarak derin bir acı yaşadıklarını belirten Karayel, "Büyük üzüntü içindeyiz. Dün yaşanan elim kazada 4 masum can hayatını hiç yere kaybetti. Tek ümidimiz ve tesellimiz kazaya neden olan caninin güvenlik güçleri tarafından bulunması ve cezasının verilmesidir. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden aynı aileden Yusuf Eray'ın (8) ise Bitlis'in Güroymak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

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