Beşiktaş'ta hızını alamayan otomobil, takla attı

İstanbul Barbaros Bulvarı’ndan Karaköy istikametine seyreden iddiaya göre aşırı hızlı olan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 VF 7750 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

DEMİR PARMAKLIKLARI PARÇALAYIP, TAKLA ATTI

Otomobil daha sonra refüjdeki demir parmaklıkları parçalayıp, takla attı. Otomobil, karşı şeritten Ortaköy istikametine giden Mehmet Can Güven idaresindeki 34 BGF 605 araca çarptı. Bu sırada otomobilin motoru dışarı fırlarken, ismi henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Sürücü Güven ise kazayı yara almadan atlattı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YOL KISA SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPANDI

Polis ekipleri, parçalanan demir parmaklıkları kendi elleriyle toplayarak, yolu açmaya çalıştı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla alınırken, tek şeritten sağlanan trafik ise araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.