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Beşiktaş'ta intihar girişimi: Bu sefer hastane çatısına çıktı

İstanbul'da bir hastanenin çatısına çıkarak intihar etmek isteyen İbrahim Akın, ekipler tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

İHA | 01.11.2019 - 17:00..
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İstanbul'da Beşiktaş Levent'te bulunan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Levent Semt Polikliniği çatısına çıkan İbrahim Akın, intihar girişiminde bulundu.

''BORÇLARIM VAR, KİMSE YARDIM ETMİYOR''

Borçları olduğunu ve kendisine yardım edilmediğini söyleyen İbrahim Akın için, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta intihar girişimi: Bu sefer hastane çatısına çıktı

Beşiktaş'ta intihar girişimi: Bu sefer hastane çatısına çıktı VİDEO

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de hava yastığı açtı.

Beşiktaş'ta intihar girişimi: Bu sefer hastane çatısına çıktı

SAATLERCE İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Zaman zaman tehlikeli hareketlerde bulunan İbrahim Akın, herkesi korkuttu.

Polis ekipleri, İbrahim Akın'ı ikna etmek için yaklaşık 2 saat uğraştı. Ekipler tarafından ikna edilen Akın, çatıdan indirilerek polis merkezine götürüldü.

Beşiktaş'ta intihar girişimi: Bu sefer hastane çatısına çıktı

YAKLAŞIK 50'NCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

İbrahim Akın'ın, poliste elliye yakın intihar girişiminden dolayı kaydının olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta intihar girişimi: Bu sefer hastane çatısına çıktı

İNTİHAR GİRİŞİMİNE BAKAYIM DERKEN KAZA

İntihar girişimi nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde trafikte yoğunluk oluştu. Bu sırada intihar girişimine bakan iki araç, maddi hasarlı kazaya neden oldu. Araçlar hemen olay yerinden çekildi.

Beşiktaş'ta intihar girişimi: Bu sefer hastane çatısına çıktı

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