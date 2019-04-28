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Beşiktaş'ta iş arkadaşlarını vurdu: 1 ölü 2 yaralı

Aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarıyla tartışan şahıs, silahla 1 arkadaşını öldürüp 2'sini yaraladı.

DHA | 28.04.2019 - 13:54..
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İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranda çalışan 25 yaşındaki M.C.G, aynı yerde çalıştığı Z.H (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

PUSUDA BEKLEYİP ÖLDÜRDÜ

Tartışmaya daha sonra iş arkadaşları M.H ve V.A da karıştı. Tartışma bir süre sonra son bulurken, M.C.G iş çıkışı Z.H'yi Beşiktaş Çarşı'da beklemeye başladı. Z.H'nin geldiğini gören M.C.G yanındaki silahı çıkartarak Z.H'ye ateş etti. Z.H vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

2 ARKADAŞINI YARALADI

Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre ileride tartıştığı diğer iş arkadaşları M.H ve V.A'ya da rastladı. M.H ve V.A'yı da vuran M.C.G daha sonra olay yerinden kaçtı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Şüpheli'nin bindiği taksiyi tespit eden ekipler olaydan kısa bir süre sonra M.C.G'yi Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde taksi içerisinde silahıyla birlikte kıskıvrak yakaladı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli M.C.G öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Beşiktaş'ta iş arkadaşlarını vurdu: 1 ölü 2 yaralı

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