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Beşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştı

Dış cephe görseli olarak kullanılan beton blok yüklü kamyon köprüye

DHA | 25.07.2019 - 05:48..
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Şişli Büyükdere Caddesi ile Barbaros Bulvarı kesişimindeki köprüde Beşiktaş Levent’ten Şişli Mecidiyeköy’deki bir otel için cephe görseli olarak kullanılan beton blok götüren Sinan Harputluoğlu idaresindeki 53 AS 087 plakalı kamyon, köprüye sıkıştı. Sıkışmanın haber verilmesi üzerine olay polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şeritle yolda güvenlik önlemi aldı.

Kamyon köprünün altında sıkıştı VİDEO


1.30 SAAT SONRA KURTARILDI

Sıkışma nedeniyle Barbaros Bulvarı yönüne trafik tek şeritten sağlandı.
Yüksekliği 4.10 metre olan köprüye sıkışan kamyon, lastiklerinin havasının indirilmesiyle yaklaşık bir buçuk saat sonra kurtarıldı.

Öte yandan araç sürücüsü Harputluoğlu’ya fazla yük taşımaktan ceza yazıldı.
Bir süre aksayan trafik aracın kurtarılmasıyla normale döndü.

Beşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştı

Beşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştı

Beşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştı

Beşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştı

Beşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştı

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