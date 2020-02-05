Beşiktaş'ta kaza yapan kamyonet devrildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe Mahallesi'nde, yokuş aşağı inen kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce duvara çarptı, ardından da park halindeki otomobile çarparak devrildi.

2 KİŞİ ARAÇTAN YOLA FIRLADI, SÜRÜCÜ KAMYONDA SIKIŞTI

Devrilen kamyonetin içinden 2 kişi yola fırlarken, sürücü ise direksiyonla koltuk arasında sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardıma koştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Koltukla direksiyon arasında sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından kamyonet içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"OTOMOBİL BİZE KALKAN OLDU, YOKSA PARÇALANIRDIK"

Kazayla ilgili konuşan görgü tanığı Murat Ateş, "Biz kulübede oturuyorduk. Bir ses duyduk. Kamyonet hızlıydı biraz, önce duvara ardından otomobile çarparak devrildi. Otomobil bize kalkan oldu, yoksa parçalanabilirdik. Otomobili sürükleyerek buraya kadar geldi. " dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.