taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9835
Euro
6.6087
Altın
1555.56
Borsa
122584.64
Gram Altın
300.639
Bitcoin
55436.4

Beşiktaş'ta kaza yapan kamyonet devrildi

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce duvara ardından park halindeki otomobile çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

DHA | 05.02.2020 - 11:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe Mahallesi'nde, yokuş aşağı inen kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce duvara çarptı, ardından da park halindeki otomobile çarparak devrildi.

2 KİŞİ ARAÇTAN YOLA FIRLADI, SÜRÜCÜ KAMYONDA SIKIŞTI

Devrilen kamyonetin içinden 2 kişi yola fırlarken, sürücü ise direksiyonla koltuk arasında sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardıma koştu.

Beşiktaş'ta kaza yapan kamyonet devrildi

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Koltukla direksiyon arasında sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından kamyonet içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Beşiktaş'ta kaza yapan kamyonet devrildi

"OTOMOBİL BİZE KALKAN OLDU, YOKSA PARÇALANIRDIK"

Kazayla ilgili konuşan görgü tanığı Murat Ateş, "Biz kulübede oturuyorduk. Bir ses duyduk. Kamyonet hızlıydı biraz, önce duvara ardından otomobile çarparak devrildi. Otomobil bize kalkan oldu, yoksa parçalanabilirdik. Otomobili sürükleyerek buraya kadar geldi. " dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta kaza yapan kamyonet devrildi

Beşiktaş'ta kaza yapan kamyonet devrildi

Beşiktaş'ta kaza yapan kamyonet devrildi

Beşiktaş'ta kaza yapan kamyonet devrildi

İlginizi Çekebilir
40 yıldır doktor yüzü görmedi
Bursa’da yaşayan ve aynı zamanda 32 yıldır muhtarlık yapan 67 yaşındaki Halim Yiğit, 40 yıldır hiç doktora gitmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından muhtara bisiklet hediye edildi.
Fırında bayat ekmek kavgası kanlı bitti
Esenyurt’ta fırından aldığı ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen vatandaş, fırın sahibini bıçakla yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.
Başakşehir'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü
İki kamyonun çarpışması sonucu kamyon şoförlerinden Kazım Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer kamyon şoförü kişi yaralandı.
Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
Halk otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

428
Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

81
Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

32
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

96
İmamoğlu'ndan laiklik mesajı

İmamoğlu'ndan laiklik mesajı

531
Sürücü, otobüste unutulan dövizi sahibine teslim etti

Sürücü, otobüste unutulan dövizi sahibine teslim etti

97
Kılıçdaroğlu'ndan İdlib krizi için 5 maddelik öneri

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib krizi için 5 maddelik öneri

231
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir