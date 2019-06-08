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Beşiktaş'ta kazaya neden olan zanlıların kimlikleri belli oldu

TEM Otoyolunda, makas atarak ilerleyen araç kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 08.06.2019 - 20:04..
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İstanbul'da Beşiktaş TEM Otoyolunda, makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil sürücüsünün, önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Makas atarak kazaya yol açtıkları tespit edilen 2 kişi ile onlara yardım ettikleri belirlenen 2 kişi olmak üzere 4 şüphelinin kimliği belirlendi.

Beşiktaş'ta kazaya neden olan zanlıların kimlikleri belli oldu

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda makas atarak kazaya yol açan kişinin Yusuf A., yanındaki kişinin ise Abdülsamet T. olduklarını tespit etti. Ekipler, olayın ardından araçlarına alarak şüphelileri kaçıran kişilerin de Abdülsamet T.’nin babası Mehmet T. ile yanındaki Merve Ş. olduğunu belirledi.

EVDE KANLI TİŞÖRT BULUNDU

Şüphelilerin kazanın ardından Bahçeşehir’de bulunan bir eve gittikleri ortaya çıkarıldı. Bu eve yapılan baskında şüphelilerin arkadaşları olduğu belirlenen Fatih İ. gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta kazaya neden olan zanlıların kimlikleri belli oldu

Evde yapılan aramada, 1 tabanca, 26 fişek ve PTS görüntülerinde şüphelinin olay anında üzerinde olan kanlı tişörtü ele geçirildi.

MAKAS ATAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ DE SABIKALI

4 şüphelinin yakalanması için aralıksız olarak operasyonlar sürdürülürken; makas atan araçtaki şüphelilerden Yusuf A.’nın, ruhsatsız silah, güveni kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, intihara teşebbüs suçlarından kaydı poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta kazaya neden olan zanlıların kimlikleri belli oldu

Beşiktaş'ta kazaya neden olan zanlıların kimlikleri belli oldu

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