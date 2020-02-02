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Beşiktaş'ta kırmızı ışık kazası

Barbaros Bulvarı'nda, sürücüsünün gaza yüklenerek kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, bir otomobile çarptıktan sonra yan döndü. Sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

DHA | 02.02.2020 - 10:50..
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Barbaros Bulvarı üzerinde Levent yönüne ilerleyen hafif ticari araç, hızla geldiği yolda kırmızı ışıkta geçerek, yolun sağ tarafından gelen ve kendine yeşil yanan otomobile çarptı.

AĞACA ÇARPTIKTAN SONRA YAN YATTI

Kavşakta kırmızı ışıkta geçen araç çarpmanın etkisiyle orta refüje çıkıp ağaca vurduktan sonra yan yatarken, çarptığı otomobil ise yol kenarına savruldu.

Beşiktaş'ta kırmızı ışık kazası

Beşiktaş'ta kırmızı ışık kazası ViDEO

YARALANAN OLMADI

Yan yatan aracın sürücüsü vatandaşların yardımı ile araç içinden yara almadan çıkartıldı. Kazada sarsılan otomobil sürücüsü kadın ise yaşadığı şoku bir süre atlatamadı. Kadın, olay yerine gelen ambulansa alınarak kontrolden geçirildi.

Yan yatan araç ise düzeltilip çekiciye alındı. Levent yönünde yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Beşiktaş'ta kırmızı ışık kazası

Beşiktaş'ta kırmızı ışık kazası

Beşiktaş'ta kırmızı ışık kazası

Beşiktaş'ta kırmızı ışık kazası

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