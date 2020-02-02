İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Barbaros Bulvarı üzerinde Levent yönüne ilerleyen hafif ticari araç, hızla geldiği yolda kırmızı ışıkta geçerek, yolun sağ tarafından gelen ve kendine yeşil yanan otomobile çarptı.
AĞACA ÇARPTIKTAN SONRA YAN YATTI
Kavşakta kırmızı ışıkta geçen araç çarpmanın etkisiyle orta refüje çıkıp ağaca vurduktan sonra yan yatarken, çarptığı otomobil ise yol kenarına savruldu.
Beşiktaş'ta kırmızı ışık kazası ViDEO
YARALANAN OLMADI
Yan yatan aracın sürücüsü vatandaşların yardımı ile araç içinden yara almadan çıkartıldı. Kazada sarsılan otomobil sürücüsü kadın ise yaşadığı şoku bir süre atlatamadı. Kadın, olay yerine gelen ambulansa alınarak kontrolden geçirildi.
Yan yatan araç ise düzeltilip çekiciye alındı. Levent yönünde yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.