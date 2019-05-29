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Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 2 Yaralı

İstanbul, Beşiktaş'ta meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırıma çarparak devrildi.

DHA | 29.05.2019 - 03:05..
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Kaza saat 00:30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi.

Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 2 Yaralı

KONTROLDEN ÇIKARAK KAZA YAPTI

İddiaya göre Beşiktaş istikametinden Karaköy istikametine doğru seyir halindeki Batuhan Özkan'ın kullandığı 34 KC 6699 plakalı motosiklet Dolmabahçe Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.

Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 2 Yaralı

Kaldırıma çarpan motosiklette bulunan sürücü Batuhan Özkan ve arkasında bulunan Salim Ekinci kaldırıma savruldu.

Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 2 Yaralı

İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özkan ve Ekinci hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi Karaköy istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 2 Yaralı

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kaza anında kaldırımda yürüyen vatandaş yaşananları anlattı. Kaldırımda yürüdüğünü söyleyen görgü tanığı, "Arkadaşlar virajı alamadılar, biraz sert geldiler. Savrulma sonucu devrildiler" dedi. 
Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 2 Yaralı


Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 2 Yaralı

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