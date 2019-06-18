Beşiktaş'ta motosiklet kazası: biri ağır, 2 yaralı

Kaza saat 03:00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş istikametinden Karaköy istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ET 4954 plakalı motosiklet virajı alamayarak devrildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletteki isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan iki kişi daha sonra Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ KAZA YAPANLARIN YARDIMINA KOŞTU

Kazayı gören çok sayıda motosiklet sürücüsü de olay yerine gelerek yaralılara yardım etmeye çalıştı.











