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Beşiktaş'ta motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı

Üç hırsızın, bir evin otoparkından motosiklet çalarak olay yerinden kaçma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

DHA | 29.10.2019 - 11:14..
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İstanbul Beşiktaş'ta, motosikletini akşam evinin otoparkına bırakan Özlem Dinçel , sabah işe gitmek için eşiyle birlikte evden çıktığında motosikleti bıraktığı yerde bulamamamıştı.

Motosikletin çalınma anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

"MOTOSİKLETİMİN ÖZEL BİR RENGİ VARDI"

Özlem Dinçel, "Motosikletim park halindeydi, saat 09.30 civarında eşimle birlikte işe gitmek için evden çıktığımızda motosikletimizin yerinde olmadığını fark ettik.  Apartmanımızın kamera kayıtlarına baktığımızda motosikletimizin çalındığını gördük.  20-25 bin TL değerindeydi ve özel bir rengi vardı, 'mercan kırmızısı' diye geçiyordu. Otoparkımızda 3-4 motosiklet daha vardı ama özellikle benimkini daha önceden planlayarak çaldıklarını düşünüyorum, olay sabah 5.00'te olduğu için gören yok." dedi.

Beşiktaş'ta motosikletin çalınma anı ViDEO

Beşiktaş'ta motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı

Beşiktaş'ta motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; önce bir kişi gelerek motosikleti tespit ediyor, ardından iki kişi geliyor. Bir kişi önde gözcülük yaparken, diğer şahıs motoru götürüyor. Sokağın başına geldiklerinde ise onları üçüncü kişi bekliyor. Çaldıkları motosikleti, başka bir motosiklet ile iterek götürmeleri ve üçüncü kişinin başka bir motosiklet ile takip etmesi de yine güvenlik kameralarına yansıyor.

Beşiktaş'ta motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı

Beşiktaş'ta motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı

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