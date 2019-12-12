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Beşiktaş'ta motosikletli 2 kişi polis aracına çarptı

İstanbul Beşiktaş'ta, polis aracına arkadan çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.

DHA | 12.12.2019 - 06:04..
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Beşiktaş istikametinden Karaköy istikametine doğru seyir halindeki Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 34 A 85284 plakalı ekip otosu, Milli Saraylar Resim Müzesi'nin önünde, dönülmez tabelasının olduğu noktadan dönerken, aynı istikamette ilerleyen 41 AAK 848 plakalı motosiklet ekip otosuna arkadan çarptı.

Beşiktaş'ta motosikletli 2 kişi polis aracına çarptı

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Ekip otosunda bulunan polis memurları ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta motosikletli 2 kişi polis aracına çarptı

Beşiktaş'ta motosikletli 2 kişi polis aracına çarptı

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