Beşiktaş'ta motosikletliler, kadın sürücüyü taciz etti

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13 yıl önce kaybolan müzisyen cinayete kurban gitti

O dönem 5 yaşında olan torun, polise giderek dedesinin, birlikte olduğu kadının sevgilisi tarafından baltayla öldürüldüğü söyledi. Polis, cesedin atıldığı bölgede kazı çalışması başlattı.