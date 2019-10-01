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Beşiktaş'ta motosikletliler, kadın sürücüyü taciz etti

Trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 16:19..
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İstanbul Levent Büyükdere Caddesi'nde trafikte motosikletli iki şahıs, kadın sürücünün kullandığı otomobili sıkıştırdı.

Beşiktaş'ta motosikletliler kadın sürücüyü taciz etti VİDEO

İKİ KIZ KARDEŞİ TACİZ ETTİLER

Otomobile arkadan çarpan magandalar, içerisinde bulunan iki kız kardeşi sözle taciz etti. Aracın camına ve dikiz aynasına vuran magandalar, "Çeliktepe girişine gel." diyerek olay yerinden kaçtı.

Beşiktaş'ta motosikletliler, kadın sürücüyü taciz etti

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Otomobil içerisinde dehşeti yaşayan iki kardeş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

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