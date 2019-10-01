İstanbul Levent Büyükdere Caddesi'nde trafikte motosikletli iki şahıs, kadın sürücünün kullandığı otomobili sıkıştırdı.
Beşiktaş'ta motosikletliler kadın sürücüyü taciz etti VİDEO
İKİ KIZ KARDEŞİ TACİZ ETTİLER
Otomobile arkadan çarpan magandalar, içerisinde bulunan iki kız kardeşi sözle taciz etti. Aracın camına ve dikiz aynasına vuran magandalar, "Çeliktepe girişine gel." diyerek olay yerinden kaçtı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Otomobil içerisinde dehşeti yaşayan iki kardeş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.