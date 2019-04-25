taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9642
Euro
6.6484
Altın
1276.96
Borsa
94417.33
Gram Altın
245.223

Beşiktaş'ta öğrencilere minibüs çarptı

Beşiktaş’ta yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan iki lise öğrencisine minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayarak yere düşen öğrenciler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İHA | 25.04.2019 - 15:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nden çıkan 2 öğrenci karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidinin bulunduğu Barbaros Caddesi’ne geldi. Yolun karşısına geçmek için adım attıkları esnada iki öğrenciye seyir halindeki minibüs çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle öğrenciler havaya fırlayarak yere düştü. Arkadaşlarına minibüs çarptığını gören öğrenciler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yaralı bir şekilde yatan öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı öğrenciler Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada olay yerine gelen diğer öğrenciler, yaralı arkadaşları için gözyaşı döktü.

Beşiktaş'ta öğrencilere minibüs çarptı

"BİRDEN ÖNÜMÜZE ATLADILAR"

Lise öğrencilerine çarpan şoförün yanında oturan kişi, "Bir anda önümüze çıktılar, anlayamadık. Ben şoförün yanında oturuyordum. Sanki havadan önümüze düştüler. Yanımızdan bir araç geçti, onun arkasından önümüzde fırladılar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta öğrencilere minibüs çarptı

"YAYA GEÇİDİNİ KULLANDIKLARI ESNADA ÇOCUKLARA ÇARPIYOR"

Minibüs şoförünün lise öğrencilerine yaya geçidinde çarptığını belirten bir görgü şahidi ise, "Yaya geçidinde vuruyor. Şoförle yanındaki arkadaş önlerine aniden fırladıklarını söylemiş. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çocuklar yaya geçidinden geçiyor. Fırladıkları yerde 15 metre ilerisi. Ben tutanak tutulmasını bekledim. Birebir gören arkadaş da aynı şeyleri söylüyor.’’ şeklinde konuştu.

Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu ile Erdoğan el sıkıştı

Kılıçdaroğlu ile Erdoğan el sıkıştı

178
Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

35
CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

625
İçişleri Bakanı: Küçükçekmece sapığı yakalandı

İçişleri Bakanı: Küçükçekmece sapığı yakalandı

447
Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

166
Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

131
Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir