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Beşiktaş'ta otomobil çarpan 17 yaşındaki genç öldü

Beşiktaş’ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA | 26.02.2020 - 05:58..
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Büyükderece Caddesi Sanayi Mahallesi üstgeçidi girişi Sarıyer istikametinde, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AJ 7387 plakalı otomobil, kiralık elektrikli scooterla yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Okan Yıldız’a çarptı.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle Yıldız, otomobilin altında yaklaşık 30 metre sürüklendi. Otomobilin altında kalarak sürüklenen 17 yaşındaki genç, kaza yerinde feci şekilde can verdi. Lüks otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede gencini yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Beşiktaş'ta otomobil çarpan 17 yaşındaki genç öldü

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yıldız’ın cenazesi daha sonra ceset torbasına konularak ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü ise polis karakoluna götürüldü. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş'ta otomobil çarpan 17 yaşındaki genç öldü

Beşiktaş'ta otomobil çarpan 17 yaşındaki genç öldü

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