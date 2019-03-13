Beşiktaş'ta otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı

Beşiktaş'ın Barbaros Caddesi'nde, sabah saat 06:00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PB 6960 plakalı otomobil, bulvardan Taksim istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Otomobil yol ortasındaki demir bariyerleri aşarak, karşı yönden gelen Ebubekir Beyter'in kullandığı 34 TBY 44 plakalı ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı.

KADIN YOLCULARIN SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Otomobilde bulunan 2 kişi yara almazken, taksi sürücüsü araçta sıkıştı. Takside bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın yolcu da yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen vatandaşlar yardıma koşarken; bir yandan da durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaralı iki kadın yolcuya ilk müdahaleyi yaparak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı iki kadın yolcunun, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri de takside, kaza sonrası sıkışan Ebubekir Beyter'i kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada sağlık görevlileri de takside sıkışan sürücüye bulunduğu yerde müdahale ederek, hayatta tutmak için çaba sarf etti. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücü Ebubekir Beyter, hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri de Beyter'in cansız bedenini, çalışmalar sonucunda araçtan çıkardı. Beyter'in cansız bedeni, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

KAZAYA NEDEN OLAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya neden olan otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, olay sonrası gözaltına alındı. Trafik polislerinin yaptıkları alkol kontrolünde, sürücünün 0.93 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü ve beraberindeki arkadaşı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekiplerinin kontrollü verdiği yol tamamen açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.