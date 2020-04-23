Beşiktaş'ta sokak sokak gezip ramazan pidesi sattılar

Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığınca 30 il ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

Ramazan ayının da gelmesiyle yasağın ilk gününde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, bir fırının çalışanları, araçlarıyla mahalle mahalle dolaşarak, ekmek ile ramazan pidesi sattı.

KİMİLERİ SEPETLE ALDI KİMİLERİ SOKAĞA İNDİ

Ekmek ve pide almak isteyenlerin bazıları pencerelerinden sepet sarkıtırken, bazıları ise sokağa indi.

Ramazan pidesi almak için pencerelerinden sepet sarkıtan vatandaşlar, fırıncıların bu uygulamasından çok memnun olduklarını söyledi.

"İNSANLAR ÇIKAMADIĞI İÇİN BİZ ONLARA GİDİYORUZ"

Sokaklarda dolaşarak pide ve ekmek satışı yapan fırıncı Mustafa Güler, "İnsanlar dışarı çıkamıyor. Ekmek de diğer şeyler gibi değil, yenmesi gerekiyor. Biz de bu şekilde insanlara hizmet götürüyoruz. Şimdi Ramazan'ın gelmesiyle birlikte pide de satmaya başladık. Yoruluyoruz ama değiyor. İnsanlar çıkamadığı için biz onlara gidiyoruz." dedi.