taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9408
Euro
7.5095
Altın
1727.91
Borsa
98170.98
Gram Altın
386.359
Bitcoin
52370.64

Beşiktaş'ta sokak sokak gezip ramazan pidesi sattılar

Sokağa çıkma yasağının ardından fırıncılar araçlarına doldurdukları ramazan pidelerini ve ekmekleri mahalle aralarında satmaya başladı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Beşiktaş'ta sokak sokak gezip ramazan pidesi sattılar

Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığınca 30 il ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

Ramazan ayının da gelmesiyle yasağın ilk gününde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, bir fırının çalışanları, araçlarıyla mahalle mahalle dolaşarak, ekmek ile ramazan pidesi sattı.

KİMİLERİ SEPETLE ALDI KİMİLERİ SOKAĞA İNDİ

Ekmek ve pide almak isteyenlerin bazıları pencerelerinden sepet sarkıtırken, bazıları ise sokağa indi.

Ramazan pidesi almak için pencerelerinden sepet sarkıtan vatandaşlar, fırıncıların bu uygulamasından çok memnun olduklarını söyledi.

Beşiktaş'ta sokak sokak gezip ramazan pidesi sattılar

"İNSANLAR ÇIKAMADIĞI İÇİN BİZ ONLARA GİDİYORUZ"

Sokaklarda dolaşarak pide ve ekmek satışı yapan fırıncı Mustafa Güler, "İnsanlar dışarı çıkamıyor. Ekmek de diğer şeyler gibi değil, yenmesi gerekiyor. Biz de bu şekilde insanlara hizmet götürüyoruz. Şimdi Ramazan'ın gelmesiyle birlikte pide de satmaya başladık. Yoruluyoruz ama değiyor. İnsanlar çıkamadığı için biz onlara gidiyoruz." dedi.

Beşiktaş'ta sokak sokak gezip ramazan pidesi sattılar

Beşiktaş'ta sokak sokak gezip ramazan pidesi sattılar

İlginizi Çekebilir
Konya'da sokak hayvanları trafik polisine emanet
4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının ilk gününde Konya'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi.
Kahramanmataş'ta, kediye eziyete para cezası
Bir kedinin kuyruğunu çekerek eziyet eden B.A.'ya, 947 lira idari para cezası uygulandı.
Otomobil, jandarma aracına çarptı: 3'ü asker, 7 yaralı
Osmaniye'de, kontrolden çıkan otomobilin önce jandarmaya ait araca, ardından da beton aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sosyal mesafeyi unutup yangını izlediler
Sivas’ta bir işletmede çıkan yangında çalışan gözyaşlarına boğulurken, meraklı vatandaşlar ise koronavirüsü unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek
Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek
263
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
1440
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
87
23 Nisan’larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar büyüdü
23 Nisan’larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar büyüdü
90
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
496
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni
597
Koronavirüs İstanbul'da zirveyi gördü
Koronavirüs İstanbul'da zirveyi gördü
79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir