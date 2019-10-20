Beşiktaş'ta tacize uğrayan genç kız yaşadıklarını anlattı

Abbasağa Mahallesi'nde cuma akşamı saat 23:00 sıralarında arkadaşlarıyla buluştuktan sonra evine dönmek için yola çıkan Dilek Sarıgül, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

TACİZCİSİYLE YÜZ YÜZE GELDİ

Cami Çıkmaz Sokak'ın bulunduğu parktaki merdivenlerden yukarı çıktığı sırada arkasından yaklaşan bir kişinin tacize uğradı. Olayın şaşkınlığıyla bir anda şaşkına dönen Saıgül, arkasını döndüğünd tacizci ile yüz yüze kaldı.

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POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kızın çığlık atmasıyla tacizci olay yerinden uzaklaştı. Gelen sesleri üzerine mahalle sakinleri genç kadının yardımına koştu.

Mahalle sakinleri tarafından sakinleştirilen Dilek Sarıgül, polise giderek şikayetçi oldu.

"BEN BAĞIRINCA TACİZCİ KAÇTI"

Muhabirlerin ulaştığı Dilek Sarıgül olay günü yaşadıklarını anlatarak , "Beşiktaş'ta 22:50'de arkadaşlarımdan ayrıldım. Her zaman kullandığım yol olan Ihlamur Dere Caddesi ve Dünya Barış Parkı'ndan geçip buradaki Cami Çıkmazı'na girdim. Buradan geçtikten sonra merdivenlere geldim. Gecekondunun olduğu boşlukta birinin olduğunu fark ettim. Adımlarımı hızlandırdım ve şahsın arkamdan geldiğini hissettim. O sırada tacizi gerçekleştirdi. Ben bağırmaya başladım. Benim seslerime insanlar gelmeye başladı. Onlar gelirken şahıs kaçtı. Yüzünü gördüm ancak karanlık olduğu için net görmedim. Kamera görüntüleri var ama orada da net görülmüyor." diye konuştu.

"KORKTUĞUM ŞEY BAŞIMA GELDİ"

Parkın hep karanlık olduğunu ifade eden Sarıgül, "Park hep karanlık. Burası 2016 yazında şahsa ait olduğu iddia edilerek kapatıldı ve buraya bir inşaat yapılacağı söylendi. Biz ayaklanınca inşaat olayı askıya alındı. O tarihten sonra hiçbir bakım hiçbir güvenlik, ışıklandırma, bekçi kamera hiçbir şey yok. Bir şey de yapılmıyor. Ben her gün buradan korkarak geçiyorum ve en son korktuğum şey başıma geldi. Dün gece emniyete giderek şikayetçi oldum." açıklamasında bulundu.

"PARKIN AYDINLATILMASI GEREKİYOR"

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Neşe Alver, "Gündüz, gece, tek başımıza veya arkadaşlarımızla gezmek için kendimizi rahat hissettiğimiz bir alan burası. Sürekli kullandığımız bir yol burası. Akşam saatlerinde ışıklar az olduğunda burayı kullanmamaya çalışıyorum. Endişe yaşıyorum. Karanlık çünkü. Buranın karanlık olması işin sebebi. Buraya Beşiktaş Belediyesi mi büyükşehir belediyesi mi kim bakıyor bilemiyorum. Bu park alanının en az bir kat daha aydınlatılmaya ihtiyacı var. Aydınlatılırsa mümkünse bir kamera sistemi takılırsa çok iyi olur." ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ TACİZCİNİN YAKALANMASI"

Mahalle sakini Nurbanu Elbir de olayla ilgili olarak, "Bu yolu kullanan o kadar kadın, çocuk, erkek var ki buradan karanlıkla geçmek zorundayız. Karanlığın da öncesinde, önceliğimiz tacizcinin yakalanmasıdır. Bu devirde kimsenin kimseye böyle bir taciz yapmaya hakkı yok. Geçerken elimde fenerle geçiyorum ve çocukları yanımdan ayırmıyorum. Buradan hızlı geçmeye çalışıyorum." dedi.