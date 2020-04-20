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Beşiktaş'ta toplanan Faslılar koronavirüsü umursamadı

Ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda Faslı, Fas Başkonsolosluğu önünde toplanarak, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

DHA |
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Beşiktaş'ta toplanan Faslılar koronavirüsü umursamadı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Fas Başkonsolosluğu önünde, sabah saatlerinde çok sayıda Faslı bir araya geldi.

Ülkelerine dönmek istediklerini belirten Faslılar yardım isterken, virüse karşı hiçbir önlem almadan, sosyal mesafeyi de hiçe sayarak beklemeye devam etti.

"BURADA KALDIK"

Konsolosluk önünde bekleyen bir Faslı "Koronavirüs salgını nedeniyle Fas'a uçak gitmiyor. Havalimanı kapalı. Masraf yok. Burada kaldık. Ramazan geliyor. Ailemiz Fas'ta kaldı. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

Öte yandan, Fas vatandaşlarının konsolosluk önündeki bekleyişinin devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta toplanan Faslılar koronavirüsü umursamadı

Beşiktaş'ta toplanan Faslılar koronavirüsü umursamadı

Beşiktaş'ta toplanan Faslılar koronavirüsü umursamadı

Beşiktaş'ta toplanan Faslılar koronavirüsü umursamadı

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