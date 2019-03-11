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Beşiktaş'ta trafik kazası

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kazaya karışan araçta bulunan çocukların korkusu gözlerine yansıdı.

DHA | 11.03.2019 - 00:50..
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TEM Otoyolu Levent Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Levent Sapağı'na gelmeden, Etiler Mahallesi tarafından, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne iki kişi, TEM Otoyolu'ndan yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir anda yola atlayan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerden birine otomobil çarptı.

Beşiktaş'ta trafik kazası

Metrelerce savrulan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan diğer kişiye de Edirne istikametine gitmekte olan Selçuk Sayar'ın kullandığı 34 PB 2333 plakalı araç çarptı. Araçlardan biri olay yerinden kaçarken, diğer sürücü Selçuk Sayar ise polisi arayarak durumu bildiridi.

Beşiktaş'ta trafik kazası

YOLA BAKTIKLARINDA BİR KİŞİYE DAHA ARAÇ ÇARPTIĞINI GÖRDÜLER

Sayar'ın kullandığı otomobilde babası eşi ve çocukları bulunuyordu. Sayar ailesi, kaza yaptıktan sonra durarak polisi aradı. Araçtan indiklerinde ise, kendi çarptıkları kişinin haricinde bir kişinin daha  yerde hareketsiz yattığını gördüler.

Beşiktaş'ta trafik kazası

ÇARPAN ARAÇ OLAY YERİNDEN KAÇTI

İki otomobilin karıştığı kazada ölen  kişiye çarpan otomobil durmayarak kaçtı. Ölen kişiye birden fazla aracın çarptığı tahmin edilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sayar'ın çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. 
Beşiktaş'ta trafik kazası

ARAÇTA BULUNAN ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI KORKU GÖZLERİNE YANSIDI

Selçuk Sayar'ın kullandığı otomobilde bulunan çocukların yaşadığı korku gözlerine yansıdı. Selçuk Sayar ve ailesi, ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğun trafiğe sebep oldu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açılırken, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta trafik kazası

Beşiktaş'ta trafik kazası

Beşiktaş'ta trafik kazası

Beşiktaş'ta trafik kazası







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