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Beşiktaş’ta vinç üst geçide çarptı, sürücü kaçtı

Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide vinç çarpması sonucu savrulan parçalar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kaçan sürücü ise yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 10.01.2020 - 15:22..
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan vinç, üst geçide çarptı. Üst geçitten kopan parçalar yola döküldü.

YOL TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından üst geçinden kopan parçaların temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonrası yola düşen parçalar temizlenerek, yol trafiğe açıldı.

Beşiktaş’ta vinç üst geçide çarptı, sürücü kaçtı

''ÜST GEÇİDE ÇARPTIĞIMDAN HABERİM YOKTU''

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, üst geçide çarptıktan sonra olay yerinden kaçan vinç sürücüsünü yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası Beşiktaş sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alınan sürücü, ilk ifadesinde, “Üst geçide çarptığımdan haberim yoktu.” dedi.

Beşiktaş’ta vinç üst geçide çarptı, sürücü kaçtı

Beşiktaş’ta vinç üst geçide çarptı, sürücü kaçtı


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