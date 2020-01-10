Beşiktaş’ta vinç üst geçide çarptı, sürücü kaçtı

Şehzadeler ilçesinde, karnı aç olan kediyi emzirerek adeta annelik yapan köpeğin o anları kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Türkiye'ye gelecek olan İtalya Başbakanı Conte ile görüşecek.

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Kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kesimde geçen yıl 796 projeye 258 milyon lira hibe sağladıklarını belirtti. Bakanlık, 14 yıldaki desteğin ise 3 milyar liraya ulaştığını belirtti.