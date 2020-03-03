İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan vapur iskelesindeki yolcu turnikelerinde farklı tarihlerde Seyit T. , Nilüfer A. ve Esra Y.'nin cep telefonları yankesicilik yöntemiyle çalındı.

Cep telefonu çalınan kişilerin emniyete ihbarda bulunması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İskeledeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet ekipleri, bir şüphelinin elindeki poşetle perdeleme yaparak arkasından yaklaştığı kişilerin cep telefonunu çaldığını tespit etti.

Beşiktaş'ta yankesicilik yapan şahıs tutuklandı ViDEO

TESPİT EDİLEN ZANLI TAKİBE ALINDI

Şüphelinin eşkal bilgilerini belirleyen polis, 17 Şubat günü Beşiktaş'taki iskelede yoğunluğun yaşandığı sıralarda, vapur bekleyen kalabalığın arasında elinde siyah bir poşetle bekleyen ve eşkale uyan kahverengi montlu bir şüpheliyi belirleyerek takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheliyi bir süre takip eden polis, yankesicinin poşetle perdeleme yaparak vapura binenlerin ceplerini yokladığını gözlemledi. Bunun üzerine emniyet ekiplerince şüpheli Davut M.(32) gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin giydiği montun 3 cep telefonu yankesiciliğinde de üstünde olduğu belirlenirken, Davut M.'nin yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanmadan suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.