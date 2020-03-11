Beşiktaş'ta yankesicilik yapan zanlı yakalandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Filistin uyruklu Ali S. isimli yankesici, bir büfeye gelerek alışveriş yapan 32 yaşındaki Aslı M.'nin, arka cebinden cep telefonunu çaldı.
Cep telefonunun olmadığını fark eden Aslı M., durumu polise bildirdi.
POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ
Büfenin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Aslı M.'nin arkasından gelen bir kişinin yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldığını belirledi.
Şüphelinin Aslı M.'nin arkasından yaklaştığı ardından cep telefonunu aldıktan sonra hızlıca uzaklaştığı o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
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ZANLI YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANDI
Polis, yaptığı çalışmalar sonucu Ali S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.