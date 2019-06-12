Beşiktaş Caddesi’nden Barbaros Bulvarı’na seyir halinde olan bir bisikletli karşıdan karşıya geçen yayayı fark etmedi.

Çarpışma sonucu yaralanan yayanın yanından ayrılmayan bisikletli, genç kızın elini bir an olsun bırakmadı.

BU KEZ YAYAYA ÇARPAN BİR BİSİKLETLİ

Çarpmanın şiddetiyle yaya yere düşerken olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye trafik polisleri de intikal etti. Trafik polislerinin, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yerde hareketsiz yatan yaralının elini bir an olsun bırakmadıkları görüldü.

Beşiktaş’ta yayaya bu kez bisikletli çarptı





YARALI YAYANIN YANINDAN BİR AN AYRILMADI

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yere düşerek yaralanan yayaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yayaya çarparak yaralanmasına sebebiyet veren bisiklet sürücüsü ise trafik ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



