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Beşiktaş'ta yola dökülen yağ, kazaya sebep oldu

Barbaros Bulvarı'nda, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü düşerek kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

DHA | 10.12.2019 - 09:20..
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Barbaros Bulvarı üzerinde motosiklet sürücüsü, trafik ışıklarına geldiği sırada yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetine kaybederek yere düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

''SÜRÜCÜ YERE FIRLADI''

Motosiklet sürücüsünün yardımına koşan Murat Ada, "Karşıdan karşıya geçiyordum. Trafik ışıklarına geldiği esnada kendi kendine devrildi. Sürücüsü yere fırladı. Sıkıştıran yoktu. Bizde koştuk, yardımcı olduk. Çok şükür ciddi bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta yola dökülen yağ, kazaya sebep oldu

Beşiktaş'ta yola dökülen yağ, kazaya sebep oldu

Beşiktaş'ta yola dökülen yağ, kazaya sebep oldu

Beşiktaş'ta yola dökülen yağ, kazaya sebep oldu

Beşiktaş'ta yola dökülen yağ, kazaya sebep oldu


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