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Zabıtanın bıçaklı kavgaya süpürgeli müdahalesi

Beşiktaş'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgayı zabıta ekipleri ayırdı. Ekiplerin saldırganı süpürgeyle etkisiz hale getirmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

DHA | 04.02.2020 - 12:56..
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Sinanpaşa Cami avlusunda, bir kişi banklarda oturan kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, kişilerden biri cebindeki bıçağı çıkartarak tartıştığı kişinin karnına sapladı.

Beşiktaş'ta zabıtanın bıçaklı kavgaya süpürgeli müdahalesi

Zabıtanın bıçaklı kavgaya süpürgeli müdahalesi

ZABITA KAVGAYI ÇÖP SÜPÜRGESİYLE AYIRMAK İSTEDİ

İki kişinin kavga ettiğini gören Beşiktaş Belediyesi Zabıta Ekipleri araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi. Araya giren zabıtalardan biri, saldırganın elindeki bıçağı alırken diğeri de süpürgeyle saldırganları korkutarak kavgayı sona erdirdi.

Zabıtanın bıçaklı kavgaya süpürgeli müdahalesi

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Taraflardan birinin karın bölgesinden kan geldiğini gören ekipler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Zabıtanın bıçaklı kavgaya süpürgeli müdahalesi

SALDIRGAN ARANIYOR

Saldırgan ise bu esnada olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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