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Beşiktaş'taki feci kazada aranan baba ve oğlu yakalandı

Beşiktaş'ta 4 kişinin ölümüne neden olan kazada sürücüye kaçmasında yardım eden baba ve oğul yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 09.06.2019 - 15:01..
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Beşiktaş'taki feci kazada aranan baba ve oğlu yakalandı

İstanbul'da Beşiktaş TEM Otoyolunda, makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil sürücüsünün, önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

ARAÇTA BULUNAN BABA VE OĞLU YAKALANDI

Feci kazaya ilişkin bugün toplamda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kaza anında araçta bulunan Abdülsamet Topçi ile kazanın ardından şüphelileri kaçıran baba Mehmet Topçi’nin de olduğu öğrenildi.

BABA TOPÇİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan baba Mehmet Topçi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Burdur’da yakalanan diğer şüphelilerin ise önümüzdeki saatlerde İstanbul’a getirileceği kaydedildi.

Beşiktaş'taki feci kazada aranan baba ve oğlu yakalandı

ASIL SUÇLU HALA ARANIYOR

Kazaya neden olan sürücü Yusuf Arıboğa isimli şüpheli ise hala aranıyor. Şüpheli Yusuf A.'nın  'ruhsatsız silah', 'güveni kötüye kullanma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'intihara teşebbüs' suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'taki feci kazada aranan baba ve oğlu yakalandı

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ABDÜLSAMET TOPÇİ'NİN DE SUÇ DOSYASI KABARIK

'Nitelikli yağma' suçundan yakalanan aynı araçtaki diğer şüpheli Abdussamet T.'nin de 'nitelikli yağma', 'yağma', 'motosiklet hırsızlığı', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah', 'iş yerinden hırsızlık', 'evden hırsızlık', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı olduğu belirtildi.

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