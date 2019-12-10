Tarih 10 Aralık 2016.

3 yıl önce, terör örgütü TAK, Beşiktaş Stadı'nda üst üste iki bombalı saldırı düzenledi.

Beleştepe'de seyir halindeki bir araca bombalı saldırının ardından teröristler Maçka Parkı'nda bir intihar saldırısı düzenledi. PKK bağlantılı terör örgütü TAK'ın kanlı saldırılarında 39 polis ile 8 sivil şehit oldu.

İŞTE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KANLI YÜZÜ

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, acının yıl dönümünde terör saldırısıyla ilgili video paylaştı.

O videoda, terör örgütünün kanlı yüzü bir kez daha gösterildi.

Beşiktaş'taki terör saldırısının 3. yılı ViDEO