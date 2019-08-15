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Beşinci kattan düşen bebek ağır yaralandı

Hastaneye kaldırılan bebeğin bir bacağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

İHA | 15.08.2019 - 21:47..
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Sivas’ın Fatih Mahallesi’nde 2 yaşındaki Eymen Gazi Bulut, annesinin evin içerisinde bulunduğu sırada oyun oynadığı 5. kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

Çevredekilerin fark etmesi ile 112 Acil Yardım hattından yardım istendi. Olay yerine gelen ambulansla alınan yaralı bebek Sivas Numune Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Araştırma ve Uyulama Hastanesine sevk edildi.

BACAĞI KIRILDI

Bebeğin bir bacağının kırıldığı hayatı tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay sonrası polis ekipleri bebeğin düştüğü balkonda ve zeminde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşinci kattan düşen bebek ağır yaralandı

Beşinci kattan düşen bebek ağır yaralandı

Beşinci kattan düşen bebek ağır yaralandı

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