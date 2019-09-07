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Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Randevu talebine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "70 yaşında bir adam, bu saatten sonra ne demeye geliyorsun?" ifadelerin kullandı.

Haber Merkezi | 07.09.2019 - 11:54..
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Yıllardır siyaset yaptığı AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma hazırlığına başlayan Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimlerden biri de Beşir Atalay.

Atalay, yeni oluşum hareketi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için randevu istedi.

AK Parti'nin MYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, randevu sürecini anlattı.

"TUHAF BULDUM YANİ.."

Erdoğan, "Partiden zaten istifa etmiş, sonra benden randevu istiyor. 70 yaşında bir adam. Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun? Görüştüm tabii ama tuhaf buldum yani" şeklinde konuştu.

"BOŞ VERİN, ONLARI BÜYÜTMEYİN"

Yeni parti kurma hazırlığına olan isimlerle ilgili değerlendirmelerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında onların değil bizim ne yaptığımız önemli. Başkalarının en yaptığını boş verin, onları büyütmeyin. Yapacak işimiz var. İşimize yoğunlaşalım. Başkalarının ne yaptığının kıymeti kalmaz. Kendi işimize bakalım" diyerek sözlerini noktaladı.

Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

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