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Beslenme okuryazarlığı okulda başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıklı beslenme için okullarda öğrencilere beslenme okuryazarlığı vereceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 09:44..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beslenme okuryazarlığının okullarda başlaması ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Bakan Koca, sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu bir Türkiye'yi hedeflediklerini söyledi.

SAĞLIK BİLİNCİ KAZANDIRMA HEDEFİ

Sağlığın, sadece bu alanda görevli profesyonellerin sorumluluğunda olmadığını anlatan Koca, "Biz sağlığı bir öncelik olarak, toplum hayatına etkili olan tüm yapı ve sektörlerin gündemine sokmalıyız. Çok sektörlü bir sağlık bilinci geliştirmeliyiz." diye konuştu.

Beslenme okuryazarlığı okulda başlayacak

"BESLENME OKURYAZARLIĞI OLACAK"

Bakan Koca, "Kalorisi yüksek olan gıdaları tüketiyor olmamız ve obezitenin de en yüksek sebeplerinden birinin bu olduğunu biliyoruz. 10 bin adımın atılmasının mutlak gerekliliğini hatırlatıyoruz. Bu konuda geride olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle kalorisi yüksek olan yağ, şeker gibi, her geçen gün bu oranların da aşağıya çekildiği bir beslenme okuryazarlığı devrede olmuş olacak." dedi.

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