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BES'te devlet katkısının yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak

Devlet katkısının Borsa'ya aktarılması 1.2 milyarlık destek anlamına geliyor.

AA & Ensonhaber | 29.05.2019 - 08:22..
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Yapılan değişiklikle BES'teki yaklaşık 12 milyarlık devlet katkısının 1.2 milyarının Borsa İstanbul'a aktarılması bekleniyor.

Daha önceki yönetmeliğin 11. maddesinde nakden ödenen devlet katkısının yüzde 30'u mevduat katılma hesabı, kira sertifikaları, çeşitli menkul kıymetler veya Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinde değerlendirilebiliyordu.

ORAN YÜZDE 20'YE İNDİRİLDİ

Yapılan değişiklikte bu oran yüzde 20'ye indirildi ve "BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda" ifadesine "asgari yüzde 10'u" ifadesi eklendi.

BES'te devlet katkısının yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak

2 gün önce yapılan SPK düzenlemesiyle, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) standart fonlardaki birikimin yüzde 10'unun Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinde, para piyasası fonlarında bulunan fonların ise yüzde 25'inin devlet tahvillerinde değerlendirilmesi zorunluluğu gelmişti.

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