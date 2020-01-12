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Beşyol Metrobüs durağı, engelliler için yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelliler için büyük bir sorun olan Beşyol Metrobüs istasyonunun yenileneceğini açıkladı.

DHA | 12.01.2020 - 00:57..
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İBB'den yapılan açıklamada, Florya ve Beşyol istasyonlarının birleştirilerek yeni ve kapasitesi daha geniş bir istasyon yapılacağı duyuruldu.

44 duraklı metrobüs hattının Beşyol İstasyonu'nun engelli asansörünün atıl halde olduğu belirtilen açıklamada, "Engelli vatandaşlar asansöre erişmek için bir merdivenden daha geçmek durumunda kaldılar" denildi.

Beşyol Metrobüs durağı, engelliler için yenileniyor

BEŞYOL İSTASYONU YENİLENİYOR

İETT Genel Müdürlüğü'nün, fiziki kapasitesi sınırlı olduğu için düzenleme yapmaya imkan vermeyen Beşyol İstasyonu ile ilgili yeni bir çalışma başlattığı kaydedilirken "Bu kapsamda hızlı bir çalışma ile Florya ve Beşyol istasyonlarının birleştirilerek yeni ve kapasitesi daha elverişli bir istasyon yapımı için harekete geçildi.  İBB Fen İşleri Dairesi ile İETT'nin birlikte yürüttüğü çalışmanın hızla tamamlanarak engelli vatandaşlarının metrobüse erişimiyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

Beşyol Metrobüs durağı, engelliler için yenileniyor

Beşyol Metrobüs durağı, engelliler için yenileniyor

Beşyol Metrobüs durağı, engelliler için yenileniyor

Beşyol Metrobüs durağı, engelliler için yenileniyor

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