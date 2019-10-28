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Beton blok dükkana girdi

Bursa'da kanalizasyon çalışmasında kullanılmak istenen beton blok, kepçeden düşüp yuvarlanarak 100 metre ötedeki manav dükkanına girdi.

İHA | 28.10.2019 - 10:57..
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde gerçekleşen kazada, büyük bir faciadan dönüldü.

İlçe merkezinde devam eden altyapı çalışmaları kapsamında toprağın altına döşenmek istenen beton kanalizasyon bloğu, kepçeden düşüp yuvarlanarak 100 metre ilerideki manav dükkanına girdi.

Beton blok dükkana girdi

FACİAYA RAMAK KALA

250 kilo ağırlığındaki beton bloğunun, yoldan geçen kimseye çarpmaması ve dükkanda o esnada kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Beton blok dükkana girdi

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Mustafa Acar'ın dükkanına dalan 250 kiloluk beton blok, ortalığı savaş alanına çevirdi.

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