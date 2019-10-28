Beton blok dükkana girdi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde gerçekleşen kazada, büyük bir faciadan dönüldü.

İlçe merkezinde devam eden altyapı çalışmaları kapsamında toprağın altına döşenmek istenen beton kanalizasyon bloğu, kepçeden düşüp yuvarlanarak 100 metre ilerideki manav dükkanına girdi.

FACİAYA RAMAK KALA

250 kilo ağırlığındaki beton bloğunun, yoldan geçen kimseye çarpmaması ve dükkanda o esnada kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Mustafa Acar'ın dükkanına dalan 250 kiloluk beton blok, ortalığı savaş alanına çevirdi.