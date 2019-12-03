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Beton mikseri, halk otobüsüne çarptı: 16 yaralı

Kayseri'de beton mikserinin halk otobüsüne çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazasında, 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İHA | 03.12.2019 - 12:44..
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Kayseri'de, Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi üzerinde gerçekleşen trafik kazasında, 27 AJE 35 plakalı beton mikseri, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 38 AB 206 plakalı halk otobüsüne çarptı.

16 YARALI

Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan halk otobüsünde bulunan 16 kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıdı.

Beton mikseri, halk otobüsüne çarptı: 16 yaralı

Beton mikseri, halk otobüsüne çarptı: 16 yaralı

Beton mikseri, halk otobüsüne çarptı: 16 yaralı

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