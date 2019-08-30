1 Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 13 yaralı Mersin'de, üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

2 Şüphe üzerine durdurulan otomobilden patlayıcı çıktı Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan ve patlayıcı ile susturuculu tabanca bulunan otomobilde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

3 Sokakta mendil satan çocuğu taciz etti Şanlıurfa'da mendil satan küçük kızı sokak arasında taciz eden sapığı, vatandaşlar döverek polise teslim etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 Gaziantep'te nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar Koruma altına alınan Türk tazısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce karnından bıçak ya da jiletle kesildiği belirtildi.

5 Beton mikseri halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı Kayseri'de, beton mikserinin arkadan çarptığı halk otobüsünde 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 F.Bahçe-Trabzon maçını kaçıracak futbolcular Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi iki takımda da sakat oyuncular var. Bordo-mavili ekipte Onazi ve Abdülkadir Ömür, sarı-lacivertliler de ise Moses, Hasan Ali ve Isla forma giyemeyecek.