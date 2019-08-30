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Beton mikseri halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Kayseri'de, beton mikserinin arkadan çarptığı halk otobüsünde 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA | 30.08.2019 - 16:02..
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde Ünsal Ö. (35) yönetimindeki 38 BR 462 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önde giden Beytullah K. (37) yönetimindeki 38 AB 002 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

Beton mikseri halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

İki aracın sürücüsü ve otobüste bulunan 7 yolcu yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton mikseri halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

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