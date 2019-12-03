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Beton mikserin altında kalan Birgül'ün annesi konuştu

Seyhan ilçesinde evinin önünde oynarken beton mikserin altında kalan Birgün Binen'in annesi, "Kıyafetleri yeni almıştım kızım hiç giymeden hayatını kaybedince ben de evden getirip üzerine örttüm" dedi

İHA | 03.12.2019 - 09:27..
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1 Aralık'ta Koza Mahallesi'nde talihsiz, bir o kadar da üzücü bir kaza meydana geldi.

HEMEN 112'Yİ ARADILAR

Mahalledeki bir inşaata gelen beton mikseri, geri manevra sırasında, evlerinin önünde oyun oynayan Birgül Binen’i ezdi. Minik kızın ezildiğini gören çevredekiler, hemen 112 Acil Servis'i aradı.

Beton mikserin altında kalan Birgül'ün annesi konuştu

ACI HABERLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Mikserin sürücüsü ise kaza sonrası korkarak kaçıp, polis merkezine teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi ise minik Birgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Birgül'ün kaza yerine koşan yakınları, acı haberle gözyaşına boğuldu.

Bazı kişiler de beton mikserini taşlayıp, ön camını kırdı. Birgül’ün annesi Remziye ve babası Mehmet Binen, kızlarının cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

Adana'da beton mikserinin altında kalan Birgül hayatını kaybetti VİDEO

KIYAFETİNİ ÜSTÜNE ÖRTTÜ

Dakikalarca kızının ceset torbasındaki elini öpüp koklayan anne, daha sonra eve giderek kızının hiç giymediği, yeni aldığı kıyafetlerini getirip, kızının cansız bedeninin üzerini örttü.

Birgül Binen’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Küçük kızın cenazesi, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Küçükdikili Mezarlığı’na defnedildi.

Beton mikserin altında kalan Birgül'ün annesi konuştu

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Beton mikserinin şoförünün ise alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandığı öğrenildi.

Beton mikserin altında kalan Birgül'ün annesi konuştu

"ONA YENİ KIYAFET ALMIŞTIM"

Acılı anne Remziye Binen, kızı Birgül Binen için kurulan taziye çadırında uzun süre gözyaşı döktü.

Çocuklarının dışarıda oyun oynadığını ve o anda bir bağırtı duyduğunu söyleyen anne Binen, "Gittiğimde yerde cesedi vardı. Başı ikiye ayrılmıştı. Ona yeni kıyafet almıştım. Hiç giymediği için üzerine örttüm. 21 Ocak doğum günüydü. 2 yaşını dolduramadan öldü yavrum. Şoförü Allah’a havale ediyorum. Tamam kazaydı, görmedi. Ama yerden dahi kaldırmamış. Çocuğumu yerden ben kaldırdım. Kaçıp gitmiş. Kendi çocuğu olsa kaçar mıydı? Kucağına alıp hastaneye yetiştirmez miydi?” diye gözyaşlarına boğuldu.

Küçük Birgül'den geriye parkta salıncakta salınırken ve evde telefonda konuşurken babasının çektiği görüntüler kaldı.

Beton mikserin altında kalan Birgül'ün annesi konuştu

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